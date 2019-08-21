РИАМО – 21 авг. Бывший глава Ингушении Юнус-Бек Евкуров стал новым членом коллегии министерства обороны России, его представил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Уважаемые товарищи! Представляю вам нового члена коллегии Минобороны – замминистра обороны генерал-лейтенант Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич», – сказал Шойгу.

Глава Минобороны вручил Евкурову личный штандарт, символизирующий верность воинскому долгу и персональную ответственность за руководство органами военного управления, и должностной знак заместителя министра обороны.

С 2008 года по июнь 2019 года Евкуров занимал пост главы Ингушетии. На новой должности он будет отвечать за боевую подготовку Вооруженных сил РФ.