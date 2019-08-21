РИАМО - 21 авг. Порядка 20 миллионов литров топлива по смарт-картам закупит ГУП Автокомбинат «Мосавтосантранс» у победителя электронного аукциона, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

«Смарт-картами на почти 5 миллионов литров бензина, а также на 15 миллионов литров дизельного топлива предстоит обеспечить заказчика победителю электронного аукциона», – отметил глава столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

По его словам, безналичная оплата с помощью смарт-карт позволяет сделать процесс снабжения топливом более прозрачным и удобным, а также обеспечить круглосуточный контроль топливных расходов.

Предстоящая закупка проводится за счет собственных средств заказчика и предполагает поставку бензинов АИ-92 и АИ-95, а также дизельного топлива экологическим классом не ниже К5. Начальная цена контракта составляет 901 миллион рублей.

При поставке топлива по смарт-картам исполнитель контракта должен обеспечить наличие необходимого количества АЗС на территории различных административных округов Москвы и Московской области. Приступить к исполнению обязательств по контракту победителю аукциона предстоит уже с 1 декабря текущего года.

Парк ГУП Автокомбинат «Мосавтосантранс» департамента здравоохранения Москвы насчитывает более 2 тысяч машин: автомобили скорой медицинской помощи, автомобильные фургоны, санитарные и легковые автомобили.