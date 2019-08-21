РИАМО - 21 авг. Шатурские школьники реализуют экологический проект в Германии, они приехали с визитом в Баварию, где для них организовали тематические занятия по спорту и туризму, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

В городе Геретсрид (ФРГ, Бавария) стартовал новый этап молодежного экологического проекта, в котором принимают участие школьники городского округа Шатура.

«Год назад мы принимали делегацию немецких школьников в оздоровительном центре «Изумрудный», где с успехом был реализован экологический проект «Дриады». Сейчас с ответным визитом посещают Германию наши школьники. Для ребят подготовлена интересная программа», – отмечается в сообщении.

В программу посещения Баварии вошли тематические занятия по спорту, туризму, экологии, походы и экскурсии. Школьники уже совершили поход в Альпы, побывали на экскурсии в городке Бад-Тельц, прошли по длинной экологической тропе в альпийских лугах, осмотрели достопримечательности старинной деревеньки Бенедиктбоерн.

«Прекрасная погода, дивная красота здешних мест, общение с друзьями делают отдых незабываемым. Руководителем проекта является учитель биологии Кривандинской школы А. Белов. Ребята пробудут в Германии до 28 августа», – заключается в материале.