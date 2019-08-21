РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 авг. В микрорайоне Львовский Подольска планируют установить контейнерные площадки по трем адресам, сообщается в группе «Территориальный отдел в микрорайоне «Львовский» в соцсети «ВКонтакте».

«В соответствии с техническим заданием на выполнение работ по оборудованию контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории городского округа Подольск, в микрорайоне Львовский планируется к установке 3 контейнерные площадки», – говорится в сообщении.

Контейнерные площадки установят на улице Московская между домами №№2 и 2А, а также на улице Новая, напротив дома №3А по улице Чеховская и на улице Южная, напротив дома №6/6.