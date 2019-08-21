РИАМО – 21 авг. Роскомнадзор ограничил доступ к двум сетевым ресурсам, на которых содержалась оскорбляющая российский гимн информация, сообщается на сайте ведомства.

19 августа в Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ об ограничении доступа к информации, в неприличной форме оскорбляющей государственный гимн РФ.

«Согласно пояснениям центра противодействия экстремизму Главного управления МВД РФ, материалы на страницах сайтов zapretno.info и nv.ua оскорбляют общество и государство, выражают явное неуважение к ним», – говорится в сообщении.

Роскомнадзор направил в адрес администраций сайтов и хостинг-провайдеров уведомления об удалении противоправной информации, но они проигнорировали данные требования. В связи с этим доступ к страницам сайтов ограничен на территории России операторами связи.