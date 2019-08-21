РИАМО - 21 авг. В Москве установят сразу пять мемориальных досок в память о Героях Советского Союза А. Балясникове, И. Банове, Г. Добрунове, О. Городовикове и Г. Мосолове, следует из распоряжения, опубликованного на официальном сайте мэра столицы.

«Установить до 31 декабря 2019 года мемориальные доски Герою Советского Союза А.М. Балясникову по адресу: Большая Грузинская улица, дом 39; Герою Советского Союза И.Н. Банову по адресу: улица Маршала Бирюзова, дом 8, корпус 1; Герою Советского Союза Г.Т. Добрунову по адресу: Зеленый проспект, дом 83, корпус 4; Герою Советского Союза О.И. Городовикову по адресу: Большой Ржевский переулок, дом 11; Герою Советского Союза Г.К. Мосолову по адресу: Фрунзенская набережная, дом 24», - говорится в документе.

Мемориальные доски спроектируют, изготовят и установят за счет бюджетных ассигнований в рамках реализации соответствующих мероприятий по столичной госпрограмме «Культура Москвы».

Также в рамках проекта по установке мемориальных досок будут проведены церемонии их торжественного открытия. Заниматься мероприятиями будут департамент культуры и департамент культурного наследия Москвы.

Александр Балясников — советский танкист, участник венгерских событий 1956 года в качестве командира танка.

Иван Банов — советский разведчик, в годы Великой Отечественной войны один из организаторов партизанского движения в Белоруссии, командир партизанского соединения.

Григорий Добрунов — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны и венгерских событий 1956 года.

Ока Городовиков — советский военачальник, генерал-полковник, известен своими заслугами по организации обороны на рубеже Западной Двины, руководил формированием кавалерийских частей.

Георгий Мосолов — советский летчик-испытатель, установивший шесть мировых авиационных рекордов, три из которых были абсолютными, а также три всесоюзных абсолютных рекорда.