РИАМО - 21 авг. Мосгорсуд не удовлетворил иск Дмитрия Гудкова на отказ регистрировать его в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

Ранее Мосгоризбирком оставил в силе решение об отказе в регистрации ряду кандидатов, в том числе для Дмитрию Гудкову, Ивану Жданову, Константину Янкаускасу, Любови Соболь и Илье Яшину.

«В удовлетворении искового заявления Гудкова к МГИК, ЦИК, Окружной избирательной комиссии отказано, в связи с тем, что пропущен срок для подачи административного искового заявления такой категории», - сказал собеседник агентства.

Выборы в Мосгордуму пройдут в Единый день голосования, 8 сентября. На них зарегистрированы 233 кандидата. В регистрации отказали 57 кандидатам. Часть собранных рядом кандидатов подписей избирателей признали недействительными.

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