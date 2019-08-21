РИАМО - 21 авг. В 15:00 в рамках тестирования электронного голосования планируют сымитировать аварийное отключение интернета, чтобы проверить, пропадут ли голоса избирателей, сообщил в среду руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Мосгордуму Алексей Венедиктов.

В среду проходит третье тестирование системы электронного голосования, эта система будет действовать на выборах депутатов Мосгордумы 8 сентября.

«Важная история - сегодня около 15:00 будет проведена аварийная остановка здесь интернета, чтобы посмотреть, пропадут ли голоса в те минуты, когда будет аварийная остановка. Она будет аварийная, искусственная, будет длиться около 15 минут», - сказал Венедиктов.

Заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко отметил, что основная задача тестирования - рассказать членам комиссии и наблюдателям еще раз, что из себя представляет техника, поддерживающая электронное голосование.

«Сегодня мы представили несколько новинок, которые обсуждались на технической рабочей группе. Идет трансляция из блокчейна», - добавил Костырко.

По словам Венедиктова, явка на 12:00 в рамках третьего тестирования электронной системы голосования составила 27,8%.

Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября. На них впервые применят систему электронного голосования, которая создана на основе технологии блокчейна. Участие в онлайн-голосовании смогут принять жители одного из экспериментальных округов: №1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково, №10 – Северный, Лианозово, Бибирево и №30 – Чертаново Центральное, Чертаново Южное.