РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 авг. Около 1,2 тысячи голосов оставили жители Подольска на портале «Добродел» за благоустройство дворов горокруга в 2020 году, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Подольчане активно голосуют за комплексное благоустройство дворов на портале «Добродел». Голосование по выбору дворов, планируемых к благоустройству в 2020 году в Подмосковье, заканчивается 25 августа. Более 27 тысяч человек уже приняли в нем участие. Почти 1 200 голосов отдано за 207 дворов Подольска», – говорится в сообщении.

Подольск находится в списке муниципалитетов, в которых в 2019 году будет благоустроено больше всего дворов. На сегодняшний день в округе уже благоустроено 21 из 53 дворов.