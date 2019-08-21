РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 авг. В подмосковных Люберцах 22 августа пройдут праздничные мероприятия в честь Дня российского флага, они завершатся открытием светомузыкального фонтана в Центральном парке округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Праздничное мероприятие в Люберцах завершится торжественным открытием светомузыкального фонтана в Центральном парке культуры и отдыха. Начало в 19:00», – говорится в сообщении.

Администрация приглашает жителей городского округа Люберцы принять участие в мероприятии в честь Дня флага России. Вход свободный.