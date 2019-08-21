РИАМО - 21 авг. В государственном музее-заповеднике «Зарайский кремль» планируют отреставрировать северо-восточную (Казенную) башню и прясло (участок крепостной стены) между этой башней и Троицкими воротами, источником финансирования работ станет бюджет Московской области, сообщается на портале госзакупок.

Проведение реставрации могут осуществить в рамках региональной госпрограммы «Культура Подмосковья» на 2017-2021 годы. Соответствующую закупку выставили на аукцион. Начальная (максимальная) цена контракта составила порядка 49,992 миллиона рублей.

Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия будет предусматривать соблюдение ГОСТов и норм, поэтому потенциальные подрядчики должны будут иметь лицензии на осуществление соответствующей деятельности.

В реконструкции планируется использовать огнебиозащитные вещества и гидроизоляционные материалы, а также конструкции с высоким пределом прочности. Подрядчик должен выполнить все работы в строгом соответствии с проектной документацией, требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности, а также с соблюдением правил СНиП, требований ГОСТов и других норм.

Подать заявку на участие в аукционе на электронной площадке «РТС-тендер» можно до 9 сентября 2019 года. Первые части заявок рассмотрят и оценят 10 сентября. Окончательные предложения должны будут поступить 12 сентября, а рассмотрят вторые части заявок 13 сентября.