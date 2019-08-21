РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 авг. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проверил, как отремонтировали пешеходную зону на улице Смирновская, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Мы обновили стелу в Люберцах, потому что это место знаковое для тех, кто въезжает на территорию. Мы совместно с активными жителя разработали проект, нашли деньги в бюджете и обустроили газоны, стеллу, тротуары, скамейки, урны и освещение», – сказал Ружицкий.

По его словам, работы длились с начала июня.

«У нас есть своя проблема – выгул собак, поэтому мы поставили определенную площадку для выгула собак», – завершил Ружицкий.