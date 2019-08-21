РИАМО - 21 авг. Строительство фермы по выращиванию шампиньонов компании «Торговый дом «Богородские овощи» в Электростали значительно активизировалось, на объект начали поставлять высокотехнологичное оборудование, сообщил РИАМО в среду министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В рамках контроля возведения министр проинспектирует строящийся объект 28 августа.

«К настоящему времени на стройплощадке комплекса по выращиванию грибов «Богородские овощи» мощностью 5 тысяч тонн шампиньонов в год завершены работы по заливке фундаментов всех объектов фермы. Также подведены инженерно-технические коммуникации и завершен монтаж металлоконструкций зданий», – сказал Разин.

Он подчеркнул, что на объекте активно ведутся работы по монтажу кровли, оборудуются внутренние коммуникации внутри камер выращивания.

Министр напомнил, что соглашение о строительстве фермы правительство Московской области и торговый дом «Богородские овощи» заключили в рамках Российского инвестиционного форума в феврале 2018 года в Сочи.

«На комплекс начинаются поставки высокотехнологичного оборудования. К примеру, закуплена автоматизированная линия упаковки, которая позволит упаковывать до 75% готовой продукции. Инвестиции в проект составляют 1,5 миллиарда рублей», – отметил Разин.

Ферма займет участок площадью 4,15 гектара. Она будет состоять из 24 камер с площадью выращивания более 23 тысяч квадратных метров. Проект планируется реализовать в начале 2020 года. Новая грибная ферма обеспечит порядка 180 рабочих мест.