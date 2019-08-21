РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 авг. В микрорайоне Климовск Подольска подрядчик уложил травмобезопасное покрытие на детской площадке, оборудованной по губернаторской программе, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска 20 августа на детской игровой площадке, расположенной вблизи дома 21 по улице Симферопольской, подрядчиком были проведены работы по обустройству травмобезопасного покрытия. Напомним, что данная площадка устанавливается по программе губернатора «Наше Подмосковье»», – говорится в сообщении.

Также на днях подрядчик приступил к работам по обустройству дорожного бортового камня на улице Дмитрия Холодова, вблизи дома 9А.