РИАМО - 21 авг. Самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс по маршруту Душанбе – Москва, экстренно приземлился в связи с плохим самочувствием пассажира в аэропорту Оренбурга, сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры.

Во время полета одна из несовершеннолетних пассажирок почувствовала себя плохо. В аэропорту ей оказали медицинскую помощь. На борту находится 216 пассажиров.

«Оренбургской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства о защите прав потребителей», – говорится в сообщении.

В 12:10 воздушное судно из аэропорта Оренбурга вылетело в Москву.