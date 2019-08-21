РИАМО - 21 авг. В Ступине уже озаботились о приобретении иллюминации и новогодней искусственной елки для установки на центральной площади, соответствующий контракт выставлен на торги, сообщается на портале госзакупок.

«Приобретение новогодней елки и иллюминации на центральную площадь города Ступино для нужд МБУК «Дворец культуры» <…> в рамках реализации муниципальной программы «Культура городского округа Ступино», - говорится в документации.

На новую ель и украшения к ней могут потратить почти 5,1 миллиона рублей. Закупка подразумевает поставку гирлянды с различными элементами и светодиодной нитью и декоративного подиума, а также 1 тысячу украшений в виде шаров разного размера и цветов — золотого, синего, красного, серебряного.

Сама ель должна будет состоять из множества секций с искусственной хвоей (не менее 37 ярусов), высота ее должна будет составлять более 20 метров, а диаметр вместе с ветками — 7,9 метра.