РИАМО - 21 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил глубокие соболезнования родным и семьям погибших в разбившемся в Греции вертолете, среди них был 55-летний бизнесмен и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов.

«Накануне в Греции разбился вертолет. На его борту был основатель первого частного Музея русской иконы Михаил Юрьевич Абрамов. Меценат участвовал в восстановлении храма Преображения Господня на Преображенской площади, строил храм Чуда архангела Михаила в Хонех», – написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что у Абрамова было много других городских проектов, так как он любил столицу, страну и ее историю.

«Мои самые глубокие соболезнования его родным и семьям погибших», – заключил мэр Москвы.

Как уточняется на сайте Музея русской иконы, коренной москвич Абрамов родился в 1963 году. Окончил отделение химико-технологического факультета Института легкой промышленности. С 1985 года занимался предпринимательской деятельностью, открыл кооперативы по пошиву изделий из кожи и меха. С 1991 по 2000 годы года работал в компании «Ингосстрах» (строительство зданий в Москве).

Наряду с обеспечением Музея русской иконы, Абрамов вел ряд благотворительных проектов в Москве: возводил храмы, строил фонтаны, помогал ветеранам и детским приютам.