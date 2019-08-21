РИАМО - 21 авг. В разгар сезона бахчевых в фонтан столичного ГУМа по традиции запустили арбузы и дыни, всего для украшения использовали пять тонн летнего лакомства, сообщается на сайте магазина.

«Самое необычное, по-настоящему летнее зрелище снова в центре ГУМа — знаменитый фонтан до краев наполнился отборными спелыми арбузами и желтыми ароматными дынями!» - говорится в сообщении.

Гости ГУМа могут не только полюбоваться на украшенный фонтан, но и купить охлажденный астраханский арбуз или медовую дыню-торпеду. На выбор предлагаются арбузы и дыни целиком, а также в нарезке в стаканчике. Ярмарка продлится до 12 сентября.

В этом сезоне по всей Москве работают 229 бахчевых развалов. В торговых точках можно купить арбузы и дыни из Краснодара, Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону и Дагестана. Все развалы оформлены в едином стиле, у каждого есть стенд с указанием режима работы и цен на товар, а также сертификаты на продукцию и жалобная книга.

Сезон бахчевых 2019: как выбрать арбуз, 10 признаков нитратов и рецепты с арбузом>>