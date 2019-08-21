РИАМО – 21 авг. Завершены работы по обустройству автобусного маршрута между поселком Десеновское и деревней Кувекино на территории ТиНАО Москвы, его протяженность составляет 2,7 километра, а площадь территории благоустройства – 3,1 гектара, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта столицы.

«В ходе работ проезжая часть была расширена до 7-7,5 метров, чтобы обеспечить безопасное движение общественного транспорта. По существовавшим в поселках узким дорогам было невозможно пустить маршруты общественного транспорта, поскольку минимальная ширина полос для перевозки людей автобусами составляет 3-3,5 метра», – отмечается в сообщении.

Для расширенной проезжей части было устроено новое основание, для чего потребовалось почти 11 тысяч кубометров песка, щебня и бетона. Затем рабочие уложили в два слоя асфальтобетонное покрытие площадью 15,2 тысячи квадратных метров.

В районе благоустройства нередко бывали подтопления, поэтому были выполнены работы по водоотведению.

В рамках обустройства инфраструктуры нового автобусного маршрута были оборудованы новые тротуары, по которым удобно идти от жилых домов к остановкам общественного транспорта.

Асфальтобетонное покрытие тротуаров также было уложено в два слоя. Чтобы отделить проезжую часть от тротуаров, установили бордюрный камень протяженностью почти 7 тысяч метров.

«До начала благоустройства дорога была плохо освещена. Сейчас там установили более 90 новых фонарей и уличных торшеров. Теперь даже поздним вечером идти от остановки к дому будет не страшно. Кроме того, хорошее освещение вдоль дороги создает более комфортные условия для водителя и повышает безопасность дорожного движения», – поясняется в материале.

Для того, чтобы ожидание автобуса было комфортным в любую погоду, по пути следования установили четыре современных остановочных павильона. В них местные жители смогут укрыться от дождя, снега и ветра.

Также в рамках обустройства автобусного маршрута из Десеновского в Кувекино разбили почти 12,5 тысяч квадратных метров газонов.

Всего в этом году в ТиНАО будет создана инфраструктура для запуска семи автобусных маршрутов. В поселениях и районах, в которые придут новые маршруты общественного транспорта, проживает около 50 тысяч человек.

По их многочисленным просьбам было принято решение организовать автобусное сообщение между населенными пунктами, а также со станциями метро и железнодорожными платформами.