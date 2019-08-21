РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 авг. В нынешнем году в подмосковном Подольске представители администрации выявили более 130 нарушений земельного законодательства собственниками сельхозземель, сообщила «РИАМО в Подольске» председатель комитета имущественных и земельных отношений администрации округа Елена Викентьева.

Она отметила, что комитетом имущественных и земельных отношений в округе регулярно проводятся мероприятия в рамках муниципального земельного контроля, в ходе которых проверяется соблюдение юридическими, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, владеющих сельхозземлями, требований земельного законодательства. В частности, по целевому использованию данных земель.

«За текущий год нами было проведено 364 проверки использования подобных земель. По итогам рейдов мы выявили свыше 130 нарушений, большая часть которых уже устраняется. Так, сегодня, 21 августа, мы повторно проверили один из участков сельхозназначения (в собственности ООО «Покров-3»), на котором ранее мы выявили нецелевое использование. То есть, на данном участке должна проводиться сельскохозяйственная деятельность, а он находится в запустении. Мы ранее выдавали предостережение собственнику, но, как мы увидели в ходе повторной проверки, собственник никаких мер к устранению нарушений не предпринял», – сказала Викентьева.

В настоящее время собственнику данного участка сельхозназначения, размер которого составляет 6 гектаров, грозит штраф.

«Если компания не устранит нарушения, то мы будет предоставлять материалы в прокуратуру. Всего за 6 месяцев текущего года в ходе рейдов нами были выписаны штрафы юридическим лицам на 500 тысяч рублей», – пояснила она.