РИАМО - 21 авг. Для привлечения учителей в сельские школы Московской области запустят программу «Земский учитель», она начнет работать со следующего года, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья – министра образования региона Ольги Забраловой.

«С 2020 года в Московской области начнет работать программа «Земский учитель», с ее помощью мы рассчитываем привлечь в сельскую местность региона свыше 260 специалистов – именно столько на сегодняшний день нужно педагогов на территориях», - сказала Забралова.

Она добавила, что при переезде в села и малые города педагоги будут получать выплаты в размере 1 миллиона рублей.

«На сегодняшний день в сельской местности Московской области работает порядка 10 тысяч учителей, но есть и необходимость в дополнительных кадрах. Программа «Земский учитель» позволит оперативнее решить задачу по привлечению на территории качественных специалистов», - отметила Забралова.

Она подчеркнула, что в регионе планируется закрывать по 10% от потребности в сельских учителях ежегодно.

«Таким образом за короткий срок штат будет полностью укомплектован. Это прекрасная мера поддержки педагогов», - уточнила Забралова.

Запуск программы «Земский учитель» анонсировал президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании в начале этого года.