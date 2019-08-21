РИАМО - 21 авг. Современный интерактивный макет железной дороги подготовят для гостей праздника «День открытых дорог», который состоится 31 августа в рамках выставки «PRO//Движение.Экспо» в Щербинке, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

Поучаствовать в празднике можно бесплатно. Найти на выставочной площадке радиоуправляемый интерактивный макет размером 3 метра на 80 сантиметров помогут специальные указатели.

«На макете поезда движутся, подчиняясь командам «машиниста» у компьютера. Интерактивный – потому что машинистом может стать любой посетитель (или помощником машиниста: по легенде игры один из участников получает команды от «диспетчера» и смотрит за семафорами, а второй в точности их исполняет). Задания будут интересными: придется маневрировать и, возможно, даже формировать составы», - говорится в сообщении.

© пресс-служба организаторов «PRO//Движение.Экспо» © пресс-служба организаторов «PRO//Движение.Экспо» © пресс-служба организаторов «PRO//Движение.Экспо» 1 из 3

«PRO//Движение.Экспо» – самый масштабный железнодорожный салон техники и технологий на пространстве колеи 1520. В деловой программе ожидается участие 700 предприятий из 30 стран. Для любителей рельсового транспорта на выставке будет представлено более 100 натурных образцов техники, в том числе новые пассажирские вагоны, интерьеры перспективных составов.

«День открытых дорог» станет настоящим праздником для гостей выставки. Важным «документом» на «Дне открытых дорог» для детей от трех до 12 лет будет паспорт юного железнодорожника. В паспорте проложен маршрут, проходя который и собирая отметки «станций», можно увидеть наиболее интересные экспонаты выставки, а также заработать призы. На обороте паспорта размещен маршрут «со звездочкой» для самых любознательных.

«В программе «Экспо» – динамическая экспозиция. Показ действующей железнодорожной техники, паровозов разных эпох пройдет 31 августа дважды. Можно будет увидеть машины от самой старой, паровоза серии «Ь», до самого последнего пассажирского паровоза, выпускавшегося в нашей стране. Парадные выезды будет сопровождать театрализованное представление, иллюстрирующее соответствующее время: индустриализацию, войну, восстановление страны и строительство БАМа», - добавляется в материале.

Кроме того, на мероприятии будут работать лекторий и кинозал. Один из лучших популяризаторов истории железных дорог Алексей Вульфов расскажет об интересных фактах и этапах развития железнодорожного транспорта. Предусмотрена программа мастер-классов, гигантская раскраска-панно «Детская дорога глазами детей». На празднике будут работать батутная зона, аквагримеры и аниматоры.

С Курского вокзала Москвы к месту проведения выставки будут ходить бесплатные электрички, с их расписанием можно ознакомиться на сайте мероприятия: http://railwayexpo.ru/ru/.