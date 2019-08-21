РИАМО - 21 авг. Первые два Московских центральных диаметра (МЦД) Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск пройдут через семь столичных вокзалов и свяжут их между собой, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«С запуском МЦД-1 и МЦД-2 у пассажиров появится дополнительная возможность приехать на семь вокзалов города. Первый диаметр пройдет через Савеловский и Белорусский вокзалы, а благодаря второму можно добраться до Рижского, Ленинградского, Казанского, Ярославского и Курского железнодорожных вокалов», – сказал заммэра Москвы в правительстве по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что интеграция МЦД, МЦК, радиальных направлений железной дороги и метро сформирует единую транспортную сеть не только для Москвы, но и для всей агломерации.

«МЦД – один из самых масштабных проектов Москвы, имеющий огромное градостроительное значение. Это не только новые быстрые маршруты через весь город, это еще и связь с ближайшими городами-спутниками. Кроме того, новые станции рельсового транспорта дадут мощный импульс развитию прилегающих территорий, которые сегодня не используются городом из-за отсутствия транспортной доступности», – дополнил заммэра.

МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск готовятся к открытию в конце 2019 – начале 2020 года. Также ведется проектирование еще двух диаметров (Зеленоград – Раменское и Апрелевка – Железнодорожный), а в будущем планируется проработать маршрут пятого диаметра, связанного с Павелецким направлением.

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