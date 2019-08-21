РИАМО - 21 авг. Дорожные службы Подмосковья продолжают подготовку инфраструктуры к проведению Международного авиационно-космического салона в Жуковском, уже отремонтировано 23 дороги местного и регионального значения, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На территории Жуковского завершен ремонт девяти региональных и 14 муниципальных дорог общей протяженностью свыше 37 километров. Также на подъездных дорогах завершены работы по содержанию: проведен ямочный ремонт, заменены бордюры, нанесена разметка», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Асфальтобетонное покрытие заменили на региональных дорогах по улицам Чкалова, Амет-Хан Султана, Фрунзе, Горького, Гагарина, Праволинейной, Жуковского, Энергетической, набережной Циолковского.

Также новое дорожное покрытие появилось на муниципальной сети по улицам Береговой, Луч, Серова, Гастелло, Грищенко, Чаплыгина, Нижегородской, Гудкова, Баженова и Келдыша, а также в 1-м и 2-м проездах Маяковского, Молодежном и Студенческом проездах.

В Жуковском также привели в порядок подъездные дороги. На 34 дорогах восстановили более 23 километров разметки, нанесли новую разметку на 16 пешеходных переходах, помыли и покрасили более 60 остановочных павильонов.

Также на дорожной сети устранили более 1,3 тысячи ям, укрепили 25 километров обочин, восстановили 4,5 километра ограждений, скосили траву.

МАКС – это международная аэрокосмическая выставка, где представляют новейшие разработки в области гражданской и военной авиации. Авиасалон проводится с периодичностью раз в два года в Жуковском. Впервые выставка состоялась в 1993 году, в этом году мероприятие пройдет в 14-й раз.

Международный авиационно-космический салон в этом году пройдет с 27 августа по 1 сентября.

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