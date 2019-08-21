РИАМО – 21 авг. Свыше 1,2 миллиона жителей Подмосковья с начала 2019 года прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в медорганизациях региона, из них диспансеризацию прошли более 864 тысяч человек – это 60% от годового плана, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

В результате из всех прошедших обследования 423 тысячи человек (34%) были признаны практически здоровыми, около 194 тысяч (15%) имеют факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний. У 647 тысячи обследованных (51%) были выявлены заболевания, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медпомощи.

«Диспансеризация помогает обнаружить многие заболевания на ранней стадии. Это позволяет своевременно начать лечение и, как следствие, влияет на его результат. Только с начала года у обследованных было впервые выявлено почти 110 тысяч случаев различных заболеваний. Я призываю всех жителей Подмосковья заботиться о своем здоровье и регулярно проходить обследования», – отметила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.

Она добавила, что в структуре выявленных заболеваний наибольшее количество – 38 тысяч – составляют болезни системы кровообращения, 26 тысяч – болезни эндокринной системы, 10 тысяч – болезни органов пищеварения.

Также в 2019 году в результате диспансеризации было впервые выявлено 1678 случаев злокачественных онкологических заболеваний.

Также для удобства работающего населения в Московской области введены Единые дни диспансеризации, когда обследование можно пройти в субботу. С начала года было проведено 23 рабочих субботы.