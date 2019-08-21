РИАМО - 21 авг. Самолет, который летел из Москвы в город Надым Ямало-Ненецкого автономного округа, совершил вынужденную посадку в аэропорте Сургута, воздушное судно принадлежит авиакомпании S7 Airlines, сообщает ТАСС.

Самолет сел в Сургуте в 05:59 по московскому времени (по местному — в 07:59) из-за плохих погодных условий в Надыме.

«Принять самолет помешал туман. Он сел на запасном аэропорте в Сургуте», - говорится в сообщении.

Лайнер вылетел в Надым в 10:30 по московскому времени (12:30 по местному времени).