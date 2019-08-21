РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 авг. Здание скорой помощи, которое находится в поселке Октябрьский Люберец, передадут в собственность Московской области, сообщил заместитель главы администрации Люберец Андрей Сыров.

В среду прошло заседание депутатов городского округа Люберцы, на котором депутаты согласились с решением о передаче здания скорой помощи в собственность Московской области.

«На данный момент мы планирум передать здание скорой помощи, которая находится в поселке Октябрьский, в собственность Московской области. Сейчас подготавливаем уже все необходимые документы», – сказал Сыров.