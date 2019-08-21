РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 авг. Комиссией совета депутатов городского округа Люберцы было принято решение присвоить звание почетного гражданина горокруга жительце Татьяне Ивановой, долгое время она работала депутатом в поселке Октябрьский, сообщил председатель совета депутатов Сергей Антонов.

В среду в администрации Люберец прошло заседание совета депутатов, на котором приняли ряд важных решений.

«По инициативе Союза женщин Подмосковья нами был рассмотрен вопрос о присвоении звания «почетный гражданин городского округа Люберцы» уважаемому человеку, Татьяне Ивановой, долгое время она с нами работала, была депутатом в поселке Октябрьский», – сказал Антонов.