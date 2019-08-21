РИАМО - 21 авг. Коллеги и поклонники запомнят Александру Назарову как сильную и лучезарную женщину, очаровательную и веселую артистку.

Народная артистка России, актриса столичного театра имени Ермоловой Александра Назарова умерла 20 августа.

«Александра Ивановна была одной из моих самых любимых актрис, это женщина с нереально солнечной энергией и стальным стержнем внутри, мне посчастливилось поработать с ней на проекте «Счастья! Здоровья!», она была удивительным человеком», - написала певица и актриса Юлия Проскурякова в Instagram.

Певец Игорь Наджиев выложил в своем микроблоге совместную фотографию с Назаровой, назвав ее любимейшей актрисой.

«Царствие небесное, вечная, добрая и светлая память, великая благодарность и аплодисменты вам, наша несравненная Александра Ивановна!» - отметил Наджиев.

Соболезнования в связи со смертью артистки также выразили ее поклонники.

«Огромная тоска по утрате. Жаль, что такие талантливые люди покидают нас», - написала @Pinakolada05.

Анна Артемова отметила в Facebook, что видела очень мало ролей Назаровой, однако она всегда впечатляла своим жизнелюбием и энергией.

«Не стало чудесной Александры Назаровой... Очаровательная, добрая, веселая актриса... Совсем невозможно поверить в ее уход, однако, увы, поверить придется... Земля пухом... Очень грустно...» - добавил Иван Цыбин.

Назарова работала в театре имени М.Н. Ермоловой с 1965 года. Она снялась в более чем 80 фильмах и телесериалах, среди которых «А если это любовь?», «Граница. Таежный роман», «Принцесса на бобах», «Возвращение Мухтара», «Ночной дозор» и другие.