РИАМО - 21 авг. Схему движения по Третьему транспортному кольцу (ТТК) изменят с 23 до 26 августа в связи с ремонтом в Лефортовском тоннеле, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

Так, будут перекрыты внешняя сторона Третьего транспортного кольца от Нижегородской эстакады до Спартаковской площади, внешняя сторона ТТК от Спартаковской площади до Нижегородской эстакады.

«Период перекрытия — с 22:00 23 августа до 06:00 26 августа», - говорится в материале.

Движение по вышеуказанным участкам ТТК будет полностью запрещено.