РИАМО (КОРОЛЕВ) – 21 авг. Часть экспозиции в музее Королева в отделе «Усадьба Костино» закроют из-за ремонта до 28 августа, сообщается на странице музейного объединения в Instagram.

«Уважаемые друзья! В связи с ремонтом и изменением экспозиции в отделе «Усадьба Костино» мемориальные комнаты Владимира Ленина будут временно закрыты до 28 августа», – говорится в сообщении.

В обычном режиме продолжают свою работу выставочный зал, в котором действует выставка «Акварельные истории», и экспозиция, посвященная Болшевской трудовой коммуне. Подробности можно узнать по телефону: 8(495)519-62-65.