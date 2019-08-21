РИАМО – 21 авг. Специалисты Роскачества предложили изымать из магазинов все товары с нарушением маркировки, в том числе продукты питания, в частности, речь идет о фальсификате, когда указанный на упаковке состав не соответствует реальному, пишет газета «Известия».

Товары ликвидируют с полок магазинов, в случае если они небезопасны и могут негативно отразиться на здоровье человека.

«Но эксперты считают такую практику неверной: производители не должны вводить покупателей в заблуждение и продавать под видом одного товара другой — например, выдавать спред за сливочное масло», – отмечается в статье.

Так, в организации, основанной по распоряжению правительства РФ, подчеркнули, что нужно внести изменения в закон «О техническом регулировании», а также в Кодекс об административных правонарушениях. Об этом говорится в перечне предложений Роскачества, направленных в Роспотребнадзор и Общественный совет при нем.

«Как показали исследования организации, основное нарушение в сфере оборота товаров – введение потребителя в заблуждение относительно заявленных характеристик. Но сейчас фактически нет правовых оснований для того, чтобы принудительно изъять из обращения фальсифицированную продукцию, отмечено в бумагах организации. Речь о случаях, когда товар подделан, но не несет вреда здоровью человека. Например, в сливочном масле обнаружены растительные жиры, а в красной икре – запрещенная, но безопасная добавка. Либо в составе рубашки указан хлопок, но по факту его там нет», – уточняется в материале.

По действующему регулированию, изготовители могут сами приостанавливать производство товаров и отзывать их из оборота, однако только в том случае, если продукция не соответствует обязательным требованиям технических регламентов о безопасности, а при ее реализации возникает угроза нанесения вреда здоровью человека. Тогда торговым сетям и покупателям, которые уже приобрели товары, возмещают убытки.

Кроме того, из КоАП следует, что продукция также может быть конфискована, если контролирующий орган зафиксировал продажу в рознице товаров, произведенных с нарушениями технических регламентов. Тем не менее, это касается исключительно ситуаций, когда есть риск для здоровья граждан.

«В Роскачестве уверены, что необходимо установить новое требование – изымать продукцию из оборота во всех случаях, когда речь идет о несоответствии требованиям законодательства», – подчеркивается в статье.