РИАМО – 21 авг. Мужчина 50 лет с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа и раной головы попал в реанимацию, потерпевшего забрали из подъезда дома на улице Знаменская в столице, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Он уточнил, что сигнал об обнаружении раненого мужчины поступил в полицию 20 августа.

«Из подъезда дома 21 по улице Знаменской нарядом скорой помощи с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа, раной головы мужчина 50 лет госпитализирован в реанимацию. Опросу не подлежит», – отметил собеседник агентства.

Он дополнил, что обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.