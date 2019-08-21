РИАМО - 21 авг. В пяти столичных парках работают сухие фонтаны, все они оснащены вечерней подсветкой и помогают освежиться в жаркую погоду, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сухие фонтаны получили такое название из-за особого устройства. Сооружение находится не на поверхности, а под плоской площадкой. Струи устремляются вверх будто бы из-под земли. Когда фонтан не работает, площадка остается сухой. Подобные фонтаны также называют плоскостными, тротуарными или пешеходными.

«Увидеть водные и водно-музыкальные шоу фонтанов можно в парках «Садовники», «Музеон», «Ходынское поле», Бабушкинском, а также в детском парке имени Н.Н. Прямикова. Еще один сухой фонтан есть в Сиреневом саду, но пока он закрыт на ремонт», – заявил представитель «Мосгорпарка».

В парке «Ходынское поле» находится один из самых мощных сухих фонтанов. Его конструкция состоит из 164 форсунок, которые расположены в четыре ряда. С наступлением темноты чаша подсвечивается фонарями разных цветов, и фонтан превращается в сцену для сказочного представления.

В парке «Садовники» плоская площадка с 50 форсунками расположена на Фонтанной площади. Струи этого сухого фонтана поднимаются на разную высоту. Днем на площадке можно поиграть с детьми, а вечером – посмотреть шоу. Благодаря особенной спектральной подсветке водяные струи окрашиваются во все цвета радуги.

«Отдых в парке у фонтана становится особенно приятным в жаркую погоду, так как площадь, на которой он расположен, обрамляют прохладные садовые террасы», – уточняется в материале.

Струи сухого фонтана на главной площади детского парка имени Н.Н. Прямикова будто бы рисуют водные картины. Этот эффект особенно заметен в вечерние часы, когда включается светодиодная подсветка.

А в Бабушкинском парке сухой фонтан еще и танцует. Высота подъема 12 струй воды зависит от звучащей музыкальной мелодии. Чаша фонтана имеет специальное водоотталкивающее покрытие, поэтому вода не растекается по ее поверхности, а собирается в прозрачные шарики, которые хаотично движутся.

Фонтан в парке искусств «Музеон» расположен на площади 840 квадратных метров. Здесь насчитывается 200 распылителей, работающих в разных режимах. В темное время суток включается динамическое освещение, и струи начинают переливаться разными цветами.

Где и когда любоваться сухими фонтанами:

в парке «Садовники» с 09:00 до 00:00;

в детском парке имени Н.Н. Прямикова с 06:00 до 23:00;

в парке «Ходынское поле» с 07:00 до 23:30;

в Бабушкинском парке с 09:00 до 23:00;

в парке искусств «Музеон» с 08:00 до 23:00.

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