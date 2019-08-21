РИАМО - 21 авг. Перед началом очередного учебного года на территории Московской области заработали традиционные школьные базары, всего в августе запланировано провести 21 школьную ярмарку в 17 городских округах, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг региона.

Школьные базары пройдут в городских округах Химки, Балашиха, Власиха, Дмитровский, Дубна, Ивантеевка, Королев, Лотошино, Луховицы, Мытищи, Наро-Фоминский, Одинцовский, Протвино, Реутов, Серпухов, Фрязино, Электросталь.

«Подобные ярмарки в Московской области успешно проводятся уже не первый год и за время проведения стали уже традиционными и пользуются большим спросом у жителей Подмосковья. Это обусловлено тем, что такой формат торговли позволяет покупателям приобрести все необходимые товары к учебному году в одном месте», - сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

Он уточнил, что от производителей из 23 регионов страны по ценам ниже среднерыночных будет представлен широкий выбор школьной и спортивной формы, обуви, ранцев, канцелярских товаров, литературы, тетрадей, дневников, товаров для творчества и многого другого.

В этом году школьные базары стартовали 12 августа. Первые две ярмарки прошли в городских округах Лотошино и Протвино. На этой неделе пройдет еще 11 ярмарок, где будет организовано 665 торговых мест.

«Помимо торговли, на школьных базарах организаторы подготовили разнообразную развлекательную программу. Гостей ждут концерты, выступления артистов, анимационные представления для детей, конкурсы и викторины с вручением призов, интеллектуальные игры», - добавил Посаженников.

По его словам, в рамках ярмарок также организуют различные тестирования для детей, консультации от психологов, специализирующихся на детской психологии, для взрослых. Будут и дегустации продуктов питания, а также много приятных сюрпризов. Так, на ярмарке в Химках в эти выходные, помимо концертной программы, пройдет шоу мыльных пузырей, а также состоится вручение подарков будущим первоклассникам из малообеспеченных семей.

Полный перечень ярмарок с датами проведения, адресами и часами работы можно найти на официальном сайте министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

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