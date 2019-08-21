РИАМО – 21 авг. В России может появиться «первосентябрьский капитал», который поможет родителям собрать ребенка в школу без значительной нагрузки на семейный бюджет, сообщает RT.

С инициативой о введении данной меры поддержки заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. Депутат подчеркнул, что подготовка ребенка к школе обходится недешево. Покупка школьной формы и канцтоваров нередко происходит в ущерб другим семейным расходам.

«В прошлом году примерная стоимость комплекта школьника, рассчитанная как среднее арифметическое стоимости наборов товаров для девочек и мальчиков, составила примерно 11,4 тысячи рублей. Далеко не каждая семья, особенно в регионах, может позволить себе выделить такую сумму без ущерба для бюджета», — говорится в тексте обращения Чернышова.

Чтобы снизить финансовую нагрузку на семьи, парламентарий предложил запустить программу «Первосентябрьский капитал». В ее рамках родителям будут выплачивать денежные средства, чтобы компенсировать расходы на покупку комплекта школьника.

При этом уровень выплаты не уточняется.

Депутат добавил, что необходимо ограничить стоимость «школьной корзины» - она не должна быть больше, чем четверть зарплаты родителей. Остальные расходы должно взять на себя государство.