РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 авг. В физкультурно-оздоровительном комплексе установят металлодетектор в рамках программы безопасности в подмосковных Котельниках, сообщается на официальной странице администрации городского округа Котельники в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках программы безопасности в физкультурно-оздоровительном комплексе в микрорайоне Силикат ведутся работы по установке металлодетектора», – говорится в сообщении.

Конструкция удачно прошла испытания с муляжом и позволит охране выявить потенциально опасных посетителей еще на входе в комплекс.