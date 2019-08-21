РИАМО – 21 авг. Подмосковные врачи удалили гигантскую кисту беременной пациентке и сохранили ей ребенка, послеоперационный период протекал без осложнений, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В отделение эндоскопической хирургии Московского областного НИИ акушерства и гинекологии поступила 28-летняя женщина на 16-й неделе беременности. При обследовании у нее была обнаружена киста правого яичника больших размеров, достигающая в диаметре 20 сантиметров.

«Эндоскопическим доступом, через небольшие проколы, врачи МОНИИАГ провели органосохраняющую операцию по удалению образования яичника. Специалисты не только сохранили репродуктивные органы, но также сделали возможным дальнейшее вынашивание ребенка. Послеоперационный период протекал без осложнений. В настоящий момент беременность прогрессирует», – отмечается в сообщении.

Директор МОНИИАГ, профессор Василий Петрухин подчеркнул, что успех лечения подобных пациенток обусловлен колоссальным опытом института в лечении, выбора оптимальной тактики ведения беременных с кистами яичников.

«Лапароскопические вмешательства у беременных выполняются в отделении эндоскопической хирургии на протяжении более чем 25 лет, а общее количество успешно выполненных вмешательств превышает уже 500 случаев», – пояснил он.