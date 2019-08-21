РИАМО - 21 авг. Изобретателей Московской области могут стать участниками программы «Старт» в рамках федеральных проектов «Информационная инфраструктура» и «Цифровые технологии» и получить грант от 3 до 5 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

Данные федеральные проекты входят в национальную программу «Цифровая экономика». Конкурсы проводит Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям).

«Программа «Старт» направлена на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, разрабатывающих производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов собственных научно-технических исследований, находящихся на начальной стадии развития и имеющих значительный потенциал коммерциализации», – отметил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.

В рамках конкурса «Старт – Цифровые платформы» будет проходить отбор проектов, которые направлены на развитие информационной инфраструктуры, а конкурс «Старт – Цифровые технологии» ориентирован на создание услуги или товара, которые связаны с развитием цифровых технологий. Каждый из конкурсов будет проходить в три этапа.

«На каждом из этапов будут определяться свои победители и обладатели грантов от 3 до 5 миллионов рублей. Я думаю, что эти конкурсы станут толчком для развития технологических инноваций в Московской области. В нашем регионе расположено 8 из 13 наукоградов Российской Федерации, ведутся сотни исследований и разработок», – подчеркнул Хромов.

Он добавил, что участие подмосковных предприятий в конкурсах от Фонда содействия инновациям станет еще одной эффективной формой поддержки инновационного потенциала Подмосковья.

Подробно познакомиться с условиями конкурсов можно на сайте фонда по ссылке, а подать заявку на участие – через https://online.fasie.ru.