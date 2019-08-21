РИАМО - 21 авг. Сделать ультразвуковое исследование (УЗИ) в павильонах «Здоровая Москва» теперь можно в любой день недели, такое исследование с начала запуска проекта прошли уже более 35 тысяч горожан, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Раньше УЗИ в малых павильонах «Здоровая Москва» можно было сделать только по определенному расписанию. Теперь в них ультразвуковое исследование доступно каждый день с 17:00 до 22:00.

«Ультразвуковая диагностика- очень востребованный вид диагностики, позволяющий точно и быстро проверить состояние органов брюшной полости, щитовидной железы, почек. С начала проекта такие исследования прошли более 35 тысяч москвичей», – сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента здравоохранения города Алексей Хрипун.

Он дополнил, что из-за востребованности данного исследования власти столицы решили расширить график работы специалистов в малых павильонах, чтобы москвичи могли сделать УЗИ в удобное время.

Ультразвуковое исследование применяется для диагностики огромного спектра заболеваний, а также для оценки эффективности их лечения. В павильонах «Здоровая Москва» проводят УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства, почек, щитовидной железы и периферических лимфатических узлов.

Чтобы пройти обследование, не нужно предварительной записи и подготовки.

Первые восемь павильонов «Здоровая Москва» открылись в парках и зонах отдыха 3 июня. Всего этим летом в городе работают 46 таких павильонов, девять больших и 37 малых.

«Любой желающий может бесплатно пройти обследования, предусмотренные первым этапом диспансеризации: ЭКГ, измерение артериального давления, а также уровень холестерина и глюкозы, общий анализ крови, флюорография, определение относительного и абсолютного сердечно-сосудистого риска», – поясняется в материале.

Кроме того, москвичи могут сделать расширенный анализ крови, в том числе на гормоны щитовидной железы с 18 до 65 лет, определить уровень креатинина и гликозилированного гемоглобина (при наличии показаний), пройти спирографию.

В 13 парках рядом с павильонами проводят мастер-классы по йоге, стретчингу и различным видам единоборств, читают лекции о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний. Также тут можно заняться спортом – нужный инвентарь выдают бесплатно.