РИАМО – 21 авг. У безработной девушки на юге столицы украли сумку, в которой находилось 1,38 миллиона рублей, злоумышленник скрылся на поджидавшей его иномарке, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Он уточнил, что в полицию обратилась москвичка 1999 года рождения с заявлением о том, что ее ограбили по адресу: улица Ясеневая, дом 26.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу неизвестный открыто похитил у девушки сумку, в которой находились 1,38 миллиона рублей, и скрылся на поджидавшем его автомобиле Mazda», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.