РИАМО - 21 авг. Полицейские задержали двоих ранее судимых уроженцев ближнего зарубежья, подозреваемых в организации занятия проституцией и вовлечении в нее женщин на территории Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Установлено, что злоумышленники создали интернет-сайт, где размещали анкетные данные, фото девушек и контактные номера телефонов с предложениями об оказании платных сексуальных услуг на территории нескольких районов Подмосковья», – отмечается в сообщении.

Сами притоны располагались в арендованных квартирах, в целях конспирации правонарушители постоянно снимали новые помещения.

В результате оперативно-разыскных мероприятий в Коломенском городском округе после передачи денег за оказание сексуальных услуг клиентами, в роли которых выступили сотрудники полиции, задержаны две уроженки одной из стран Западной Африки, находящиеся на территории России незаконно.

Также в городском округе Воскресенск установлены и задержаны мужчина и женщина, являющиеся организаторами незаконной деятельности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 241 Уголовного кодекса РФ «Организация занятия проституцией». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – уточняется в материале.

Девушки, оказывавшие интимные услуги, привлечены к административной ответственности по статье 6.11 «Занятие проституцией» и статье 18.8 «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ» Кодекса об административных правонарушениях РФ. На каждую из них будет наложен штраф с последующим выдворением за пределы страны.