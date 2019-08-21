РИАМО - 21 авг. В столице выявили районы, лидирующие по получению услуг в рамках жизненных ситуаций «Рождение ребенка» и «Многодетная семья», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С начала года более 1,5 тысяч обращений для оформления документов на новорожденного зафиксировали в Южном Бутове, Марьине, Коптеве и Кузьминках. Чуть меньше родителей получили комплекс услуг в поселении Московский – свыше 1,3 тысячи.

«За услугами для многодетных семей, в том числе для оформления соответствующего удостоверения, чаще всего обращаются жители Марьина (более 1,1 тысячи обращений), Южного Бутова (порядка 1 тысячи обращений) и поселения Московский (около 700 обращений)», – говорится в сообщении.

В рамках жизненных ситуаций в офисах можно получить ряд услуг одним пакетом – оформить все необходимые документы за один визит. Так, в ситуации «Рождение ребенка» родителям предлагают получить все документы для новорожденного, а в ситуации «Многодетная семья» – удостоверение многодетной семьи, различные субсидии, льготы и сертификат на материнский капитал.

22 августа «Мои документы» отпразднуют восьмилетие. В 15 районных центрах, а также в двух флагманских офисах и во Дворце госуслуг на ВДНХ пройдут концерты, лекции и мастер-классы.