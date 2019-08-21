РИАМО - 21 авг. В столице столбики термометров в среду могут подняться выше плюс 28 градусов, что сделает его самым теплым днем с начала августа, сообщила РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Вчера воздух в столице прогрелся до значений плюс 28,6 градуса. Сегодня мы прогнозируем максимальные температуры в диапазоне плюс 26-28 градусов. Вряд ли сегодняшняя температура превысит вчерашние значения, но определенная вероятность для этого есть. Пока самым теплым днем текущего августа является 20 число», - сказала Волосюк.

Она отметила, что в четверг атмосферный фронт ослабит двухдневную столичную жару и принесет кратковременные ливневые дожди.

В среду в городе сохранится солнечная и теплая погода, метеопараметры будут близки к климатическим значениям. Ветер будет дуть переменный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня повысится и составит 754 миллиметра ртутного столба.