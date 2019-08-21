РИАМО - 21 авг. В столице 14 и 15 сентября впервые пройдет специальная выездная программа генассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), участники саммита обсудят важные отраслевые вопросы, познакомятся с историей и культурой Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В течение двух дней в деловых сессиях, официальных встречах и культурных мероприятиях примут участие министры, делегаты и представители государственного и частного сектора стран – участниц организации.

«Это большая честь и ответственность принимать в нашем городе делегатов генассамблеи и в то же время возможность повысить привлекательность и вес Москвы на мировой арене. Уже сейчас в московской программе планируют принять участие представители профильных министерств и ведомств и организаций в сфере туризма из 60 стран мира», – заявила председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева.

По ее словам, столица готовится принять делегатов на высоком уровне – с деловой и экскурсионной программой в рамках знакомства с Москвой.

«Уверенно могу сказать: нам есть чем гордиться и что показать зарубежным коллегам, ведь город шаг за шагом превращается в мировой центр индустрии отдыха и гостеприимства», – подчеркнула Проничева.

Деловая программа будет представлена сессией «В выигрыше все: стратегии развития туризма в глобальных городах». Основное внимание уделят устойчивому развитию туризма, значимости образования и формирования новых рабочих мест, а также инновациям.

Кроме того, для зарубежных гостей подготовили тематические экскурсионные программы, которые позволят оценить многогранность московских достопримечательностей.

В состав Всемирной туристской организации ООН входит 158 стран. Ее высший руководящий орган – генеральная ассамблея, которая созывается раз в два года. Это крупнейший в мире саммит в области туризма.

Доступ на пленарные заседания ассамблеи имеют наблюдатели, а также делегации регулярных и аффилированных членов. Каждая страна может быть представлена не более чем пятью делегатами.