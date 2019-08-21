РИАМО - 21 авг. Московский зоопарк стал рекордсменом по количеству проживающих в нем фламинго, такой многочисленной популяции этих птиц нет ни в одном другом зоопарке России, этим летом на свет появились еще семь птенцов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Посмотреть на подрастающих детенышей красных и розовых фламинго можно на старой территории зоопарка рядом с большим прудом. Теперь там обитают 29 красных и 17 розовых фламинго», – говорится в сообщении.

Любоваться этими экзотическими птицами под открытым небом можно будет до октября. С наступлением холодов, когда вода пруда начнет замерзать, фламинго переведут в специальный закрытый вольер.

«Такой многочисленной группы фламинго нет больше ни в одном отечественном зоопарке. Размножение этих птиц в неволе – достаточно трудоемкий процесс. Для того чтобы фламинго регулярно приносили здоровое потомство, им необходимы просторный вольер с водоемом, а также сбалансированный рацион и отсутствие стресса», – пояснила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Она добавила, что орнитологам зоосада удалось создать для птиц максимально комфортные условия. Начиная с 2000 года, они выводят птенцов почти ежегодно.

По ее словам, на этот раз четыре птенца появились у красных фламинго и три птенца – у розовых. Весят детеныши от 300 до 800 граммов. Пока их тела покрывает пух серого цвета, который сменится на красное и розовое оперение следующим летом.

«Наблюдать за взрослыми и маленькими фламинго лучше всего во время кормлений – утром и днем. Дважды в день они получают смесь из атлантической сельди, особых рачков и комбикорма, обогащенную каротином. Это вещество отвечает за интенсивность окраски», – дополнила Акулова.

Данные виды птиц занесены в Международную Красную книгу. Так как их число в дикой природе сокращается, зоопарки всего мира стараются создать резервную популяцию фламинго и обезопасить их от исчезновения.

Розовые (или обыкновенные) фламинго живут в Африке, южной части Европы и в Юго-Западной Азии. В Европе птица встречается на юге Франции, Испании и Сардинии. В Африке – преимущественно на юге континента, а также в Тунисе, Марокко, Мавритании, Кении и на островах Зеленого Мыса. Фламинго селится на озерах Южного Афганистана, в Северо-Западной Индии и на Шри-Ланке. Также птицы ежегодно гнездятся на озерах Кургальджин и Тенгиз в Центральном Казахстане.

Именно розовый фламинго считается самым крупным представителем своего вида. Рост взрослого самца достигает 145 сантиметров, а вес – четырех килограммов.

Красные (или карибские) фламинго меньше розовых. Их рост не превышает 110 сантиметров, а вес – 2,5 килограмма. Этот вид обитает на Галапагосских островах, на островах и лагунах Мексиканского залива и Карибского моря, откуда и получил свое второе название. Гнездиться красные фламинго предпочитают на побережьях больших океанских заливов.