РИАМО - 21 авг. В среду специалисты будут отсоединять левый двигатель от самолета «Уральских авиалиний», который совершил аварийную посадку в кукурузном поле в подмосковном Раменском округе, сообщил РИАМО представитель Главного управления МЧС России по Московской области.

Пятнадцатого августа самолет «Уральских авиалиний», вылетевший из аэропорта «Жуковский» в Симферополь, совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Раменском округе из-за попавших в оба двигателя птиц. Погибших в результате ЧП нет, за медпомощью обращались 76 человек. Лайнер лежит на брюхе, борозда торможения составила 200 метров.

«В среду запланировано отсоединить левый двигатель, а также откачать оставшееся топливо», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на место аварии прибыли члены комиссии МАК и Airbus. В самолете демонтировали обшивку, кроме того, правый двигатель лайнера был отправлен на манипуляторе в город Видное на склад Авиационного транспортного агентства.

«В настоящее время самолет подняли на пневматические подушки и уже откачено 1,5 тонны топлива», - уточнил собеседник агентства.