РИАМО - 21 авг. Более 30 глав подмосковных фермерских хозяйств подали заявки на участие в конкурсе на получение грантов на развитие семейных животноводческих ферм, победителями стали семь фермерских семей, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«По итогам заседания комиссии по отбору семейных животноводческих ферм принято решение о предоставлении семи грантов подмосковным фермерским хозяйствам на общую сумму 165 миллионов рублей», - сказал Разин.

По словам министра, хозяйство «Свободный труд» из Дмитрова уже второй раз получает грант на развитие семейных животноводческих ферм.

«На первый грант, полученный этим хозяйством в 2014 году, была построена ферма на 100 голов КРС (крупного рогатого скота - ред). На средства гранта, полученного в этом году, будет построен коровник уже на 200 голов крупного рогатого скота, приобретена линия по переработке молока и куплено 65 голов молочного КРС. Проектная мощность хозяйства составит 1,8 тысячи тонн молока в год», - отметил министр.

Также второй раз грант получает и семейная ферма Дмитрия Марченко из Волоколамска.

«Благодаря поддержке, оказанной так же в 2014 году, Дмитрий создал одно из лучших козоводческих хозяйств Подмосковья. Параллельно с козоводством в этом хозяйстве постепенно появлялись и коровы, сейчас их уже 37 голов», - уточнил Разин.

Он добавил, что на средства нового гранта будет куплено доильное оборудование для фермы, приобретен модульный доильно-молочный блок. Проектная мощность хозяйства - 1,5 тысячи тонн молока в год.

Еще три семьи, получившие гранты, ранее уже получали поддержку как начинающие фермеры.

«Один из них - Максим Сабиров. В его хозяйстве, созданном в 2015 году, на данный момент содержится более 100 голов малого рогатого скота. На средства гранта будет построена ферма на 500 голов с доильным залом, приобретено оборудование для производства сыров, куплено 60 племенных коз. К 2026 году валовое производство козьего молока на ферме увеличится с 36 до 200 тонн», - подчеркнул Разин.

Он отметил, что Ольга Елынко так же ранее получала грант на поддержку начинающих фермеров и направила средства на покупку здания фермы и земельного участка. Сейчас в ее хозяйстве 70 голов КРС, в том числе 35 коров. Средства гранта будут направлены на капитальный ремонт купленного ранее здания фермы и покупку 40 нетелей. Проектная мощность фермы - 300 тонн молока в год.

Еще один в прошлом начинающий фермер Люция Якупова из Богородского городского округа получила поддержку от властей Подмосковья.

«Средства гранта Люция потратит на строительство нового коровника на 50 ското-мест на недавно полученном в долгосрочную аренду земельном участке и покупку 20 дойных коров в дополнение к имеющимся 23. Проектная мощность этого хозяйства - 360 тонн молока в год», - подчеркнул министр.

Новыми участниками программы грантовой поддержки фермеров стали Владимир Селецкий из Лотошина и Наталья Бабыкина из Луховиц.

«В Луховицах будет построена новая ферма на 100 голов КРС и закуплено поголовье. Проектная мощность хозяйства составит 700 тонн молока в год. А семья из Лотошина на грант так же построит новую ферму на 150 голов и приобретет 70 голов КРС. При выходе на проектную мощность объем производства составит 1 тысячу тонн молока в год», - заключил Разин.

Министр пожелал всем получателям грантов успехов в реализации намеченных планов.