РИАМО - 21 авг. Первые 73 пассажира рейса Жуковский - Симферополь получили компенсации после жесткой посадки самолета в поле, сообщил РИАМО представитель пресс-службы авиакомпании «Уральские авиалинии».

«Первые 73 пассажира уже получили компенсации, остальные заявления находятся в процессе обработки», - сказал собеседник агентства.

Пятнадцатого августа пассажирский самолет «Уральских авиалиний», вылетевший из аэропорта «Жуковский» в Симферополь, совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Раменском округе из-за попавших в оба двигателя птиц. Погибших в результате ЧП нет, за медпомощью обращались 76 человек.

После приземления около самолета разлилось порядка тонны топлива. Лайнер лежит на брюхе, борозда торможения составила 200 метров. По факту аварийной посадки возбуждено уголовное дело.