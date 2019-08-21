РИАМО - 21 авг. В деревне Судниково подмосковного Волоколамского городского округа нашли три боеприпаса времен Великой Отечественной войны, находка не представляет опасности для населения, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 14:20 в минувший вторник, 20 августа, спасателям поступило сообщение об обнаружении трех 37-миллиметровых боеприпасов времен ВОВ в деревне Судниково. Находку сделали при опашке сельскохозяйственных земель.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений - 700 метров. Выставлена охрана силами УМВД по Волоколамскому городскому округу. Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас» на среду», - отмечается в сообщении.